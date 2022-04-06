Aleyna Tilki'nin sapığında evinin krokisi çıktı! "Baltayla evine geleceğim" mesajları atmıştı 4 yıl hapsi istendi!

BALTALI TAKINTILIYA 4 YILA KADAR HAPİS

Huzur bırakmayan hatta "baltayla evine geleceğim" mesajları atan hayranının serbest kalmasının ardından sosyal medyada kararı eleştiren Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel şikayetçi oldu.

Savcılık da soruşturmayı tamamladı. Muhammed Erkam A.'nın ünlü şarkıcının evine daha önce de gelip baktığını hatta krokisini çıkardığını belirleyen savcılık, şüphelinin, Tilki'nin evini bildiği için 3 kez çiçek gönderdiğini de kaydetti. Tarafların uzlaşamadığı da anlatılan iddianamede saplantılı hayran için "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 4 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.