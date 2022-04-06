Aras Bulut İynemli ve dünyaca ünlü yıldız Emma Watson’ı buluşturacak proje!

En son 'Çukur' dizisinde 'Yamaç' karakterindeki başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, yeni bir projeye 'evet' dedi. Aras Bulut İyneli'nin yer alacağı dev projenin detayları da belli oldu.
HAZİRAN'DA İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK
Disney Plus'ın merakla beklenen projesi, haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda yer alacağı projede yabancı starlar da yer alacak.
DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ EMMA WATSON DA PROJEDE YER ALACAK
Projede İynemli'nin rol arkadaşı da belli oldu. Tv 100'ün haberine göre Aras Bulut İynemli'nin rol arkadaşı Harry Potter serisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson olacak. İlk sezonu 6 bölüm olarak planlanan dizinin müziklerini Oscarlı müzisyen Hans Zimmer üstlenecek.