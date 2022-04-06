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Giriş Tarihi: 6.4.2022 22:41

Aras Bulut İynemli ve dünyaca ünlü yıldız Emma Watson’ı buluşturacak proje!

Aras Bulut İynemli ve dünyaca ünlü yıldız Emma Watson’ı buluşturacak proje!

Çukur’ dizisinde ‘Yamaç’ karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, yeni bir projesiyle daha izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aras Bulut İynemli’nin yer alacağı projenin detayları da belli olmaya başladı. Disney Plus’ın yapımcılığını üstleneceği projede İynemli’ye dünyaca ünlü yıldız Emma Watson eşlik edecek. Dizinin müziklerini ise Oscarlı müzisyen Hans Zimmer yapacak. İşte ayrıntılar!

En son 'Çukur' dizisinde 'Yamaç' karakterindeki başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, yeni bir projeye 'evet' dedi. Aras Bulut İyneli'nin yer alacağı dev projenin detayları da belli oldu.

HAZİRAN'DA İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

Disney Plus'ın merakla beklenen projesi, haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda yer alacağı projede yabancı starlar da yer alacak.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ EMMA WATSON DA PROJEDE YER ALACAK

Projede İynemli'nin rol arkadaşı da belli oldu. Tv 100'ün haberine göre Aras Bulut İynemli'nin rol arkadaşı Harry Potter serisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson olacak. İlk sezonu 6 bölüm olarak planlanan dizinin müziklerini Oscarlı müzisyen Hans Zimmer üstlenecek.

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Aras Bulut İynemli ve dünyaca ünlü yıldız Emma Watson’ı buluşturacak proje!
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