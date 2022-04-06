Aras Bulut İynemli ve dünyaca ünlü yıldız Emma Watson’ı buluşturacak proje!

En son 'Çukur' dizisinde 'Yamaç' karakterindeki başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, yeni bir projeye 'evet' dedi. Aras Bulut İyneli'nin yer alacağı dev projenin detayları da belli oldu.

HAZİRAN'DA İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

Disney Plus'ın merakla beklenen projesi, haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda yer alacağı projede yabancı starlar da yer alacak.