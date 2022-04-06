Baltayla dehşet yaşatan kocaya 5 yıl hapis talebi

9 Mart'ta Beşiktaş Kuruçeşme'de yaşanan olayda Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile telefonda tartıştı. Bunun üzerine Yusuf Bazencir, eşiyle birlikte yaşadığı eve geldi ve elindeki balta ile kapıyı açmaya çalıştı. Seval Bazencir'e de "Seni elime geçirirsem geberteceğim" şeklinde tehditlerde bulundu. Seval Bazencir'in olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldı.15 Mart'ta ise Seval Bazencir şikayetinden vazgeçti ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi. Yusuf Bazencir'in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunun aktarıldığı iddianamede; şüpheli hakkında silahla tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.