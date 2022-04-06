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Giriş Tarihi: 6.4.2022 16:31

Bir Zamanlar Çukurova'da Çolak Ağa konağı basıyor!

Bir Zamanlar Çukurova’da Çolak Ağa konağı basıyor!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Geçen hafta Tüm Kişiler kategorisinde reytinglerin zirvesinde yer alarak dördüncü sezonunda dahi seyircinin favorisi olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtlayan ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 7 Nisan Perşembe akşamı 20.00’de 131’inci bölümüyle atv ekranında olacak.

Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar.

Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Yamanlarla, Fekeliler artık tek aile!" | Video

Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz.

Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de atv'de.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Çolak Ağa konağı basıyor!
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