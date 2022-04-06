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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Haydi Ajda Marmaray’a!

Haydi Ajda Marmaray’a!

GÜNAYDIN’a verdiği röportajda “Metroya, metrobüse hiç binmedim. Marmaray’ı çok merak ediyorum” diyen Ajda Pekkan’a, yapımcısı Samsun Demir, İstanbulkart hediye etti. Demir, Süperstar’a İstanbul’u toplu taşıma ile gezme teklifinde bulundu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AJDA Pekkan'ın hafta başı GÜNAYDIN' a verdiği röportaj olay oldu. Süperstar'ın "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Metroya, metrobüse binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum" açıklaması, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.



Yapımcı Samsun Demir, İstanbul'u gönlünce dolaşamamaktan yakınan sanatçısına, orkideler eşliğinde, İstanbul'da metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binişte kullanılan İstanbulkart hediye etti. Demir, Süperstar'a şehrin altını üstüne getirmeyi teklif etti.

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Haydi Ajda Marmaray’a!
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