Haydi Ajda Marmaray’a!

Pekkan'ın hafta başıa verdiği röportaj olay oldu. Süperstar'ın "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Metroya, metrobüse binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum" açıklaması, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.Yapımcı Samsun Demir, İstanbul'u gönlünce dolaşamamaktan yakınan sanatçısına, orkideler eşliğinde, İstanbul'da metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binişte kullanılan İstanbulkart hediye etti. Demir, Süperstar'a şehrin altını üstüne getirmeyi teklif etti.