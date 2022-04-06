Selcan Hatun, Osman Bey'den aldığı buyrukla, Cornelia'yı konuşturmak için harekete geçer. Cornelia'yı yaptıklarını itiraf ettirmek ve iş birlikçilerini ortaya çıkarmak için Selcan Hatun, Cornelia'nın Mari'ye yaptığı gibi onu zehirler.
ACI İÇİNDE KIVRANDI
Zehirli şerbeti içen Cornelia, acı içinde kıvranır. Selcan Hatun şerbet sürahisi elinde gülümser.
Cornelia ne olduğunu anlamaya çalışırken Selcan Hatun'un "Mari'm de böyle acı çektiydi. Şerbet zehirli olmaya Cornelia? Malum obada bir akrep dolaşır. Önüne gelen günahsızı zehirler durur." sözleri Cornelia'yı şoka sokar. Mari'yi, Cornelia'nın zehirlediğini bildiğini söyleyen Selcan Hatun "Amma sen şeytansan, ben Selcan'ım kızım? Senin gittiğin yoldan ben gelirim… İçtiğin bu şerbet var ya, zehirlidir. Amma öyle seninkilere benzemez. İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eder" diyerek Cornelia'yı konuşturmaya çalışır.
Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Selcan Hatun, Cornelia’ya suçlarını itiraf ettirip infaz etti! | Video
Selcan Hatun, Cornelia'yı konuşturmaya çalışırken, çadıra Bala ve Malhun Hatunlarla birlikte Aygül girer. Mari'yi, Turgut Bey ile evlenip Müslüman olmaya çok yaklaştığı ve doğacak çocuğunun Müslüman olacağı için öldürdüğünü itiraf eden Cornelia, Selcan Hatun'un arkasındaki güçleri söylerse onun kurtulmasına izin vereceği sözlerine direnir. Bala Hatun'un "Seni soysuz! Vicdansız. Günahsız bir bebeye… Sana bacım diyen Mari'ye nasıl kıydın?" sözlerine Cornelia "Çok kolay oldu! Yüce bir dava için Mari'yi kurban ettim. Hem hepiniz…. Hepiniz bana inandınız! Gündüz'le Ayşe'yi siz öldürdünüz. Zehra'yı da… Aptalsınız! " diye cevap verirken öldü sandığı Zehra'nın çadıra girmesiyle şok olur.
Osman Bey, öldürdüğü maskeli kişinin kimliğini teşhis için Corneali'nın getirilmesini emreder. Kayı Obası meydanına getirilen Cornelia, yüzü maskeli kişinin Usta Arius olmadığını görünce gülümser. Sonra sözde ağlayarak maskeli kişinin "Efendim... Ustam! Onu öldürdünüz..." diyerek liderleri olduğunu teşhis eder. Cornelia acı içinde doğrulmaya çalışırken, Turgut Bey ve Kosses ona tepki gösterirler. Çevresindekilere öfke kusan Conelia "Ustam ölse de… Diğerleri hala hayatta... Sizin sonunuzu karanlıktakiler getirecek!" diyerek zehrin etki göstermesiyle gözleri açık ölür.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 89'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.