Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Selcan Hatun, Cornelia’ya suçlarını itiraf ettirip infaz etti!

Osman Bey, öldürdüğü maskeli kişinin kimliğini teşhis için Corneali'nın getirilmesini emreder. Kayı Obası meydanına getirilen Cornelia, yüzü maskeli kişinin Usta Arius olmadığını görünce gülümser. Sonra sözde ağlayarak maskeli kişinin "Efendim... Ustam! Onu öldürdünüz..." diyerek liderleri olduğunu teşhis eder. Cornelia acı içinde doğrulmaya çalışırken, Turgut Bey ve Kosses ona tepki gösterirler. Çevresindekilere öfke kusan Conelia "Ustam ölse de… Diğerleri hala hayatta... Sizin sonunuzu karanlıktakiler getirecek!" diyerek zehrin etki göstermesiyle gözleri açık ölür.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 89'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.