"Marmaray’ı çok merak ediyorum" diyen Süperstar Ajda Pekkan'a sürpriz hediye!

ELEŞTİRİLERİ HİÇ ANLAYAMIYORUM İNCİNMEDİĞİM HER YERE GİDERİM!

Sosyal medyada zaman zaman gündem oluyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğine katıldığınızda eleştiri almıştınız...

Niye eleştirildiğimizi anlamıyorum gerçekten. Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Neticede şahısları değil ülkemizi temsil ediyor.

Beni, Cumhurbaşkanımız, devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum. Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu.

YURT DIŞINDA KENDİMİ PİRE GİBİ HİSSETTİM

Yurt dışına da açılmıştınız. Neden devam etmediniz?

Öncelikle daha erken yaşta yurt dışına açılmalıydım. Ben biraz geç gittim. Bunun yanı sıra, kendi ekibin veya sana destek olacak insanlar yoksa devam edemiyorsun. Türkiye'de Ajda Pekkan'sın ama oralarda yaşadığım zaman kendimi pire gibi görüyordum. Avrupa'da özellikle de Fransa'da yabancılara karşı biraz daha ırkçı bir bakış açısı vardı. Bunu aşmak kolay olmadı, zorluk çektim. Bir süre sonra bunu aştım ama yanımda bana koçluk yapacak bir müzik insanı yoktu. Bu da beni olumsuz etkiledi.