Rubato solisti Özer Arkun’un davasında mütalaa verildi!

2 SUÇTAN CEZASI, DİĞER SUÇLARDAN BERAATİ TALEP EDİLDİ

Her ne kadar sanığın müştekiyi darp ettiği sabit olsa da incelenen muayene raporunda travma izine rastlanmadığının altının çizildiği mütalaada, sanığın eylemi silah sayılan bardakla işlediğine dair delil bulunamadığı, dosyanın uzlaşmaya gönderildiği fakat tarafların uzlaşamadığı belirtildi. Tüm bu tespitlerle sanığın 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken sanığın üzerine atılı diğer suçlardan ise beraati talep edildi. Mahkeme ise davayı erteledi.