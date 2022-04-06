Rubato solisti Özer Arkun’un davasında mütalaa verildi!

Kız arkadaşına evlenme aşamasındayken şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında 'Silahla kasten yaralama., 'Basit cinsel saldırı, 'Tehdit', 'Şantaj', 'Hakaret', 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açılmıştı.
SANIK ÖZER ARKUN DURUŞMAYA KATILMADI
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un yargılandığı davanın 5. celsesi bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Özer Arkun katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Duruşmada verilen savcılık mütalaasında 4 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen olayda müşteki beyanı, yazışma içerikleri ve muayene raporuna dayanılarak olay günü sanığın silahtan sayılan cam bardakla müştekiyi yaraladığı, müştekinin evden çıkmasını engellediği, cep telefonu ve bilgisayarına el koyarak yağmaladığı, kavga sonrasında müştekiye cinsel saldırında bulunduğu, tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla sanık hakkında dava açıldığı belirtildi.
"SANIĞIN BAZI SUÇLARI İŞLEDİĞİ KANITLANAMAMIŞTIR"
Olay günü sanığın müştekiyi yaraladığının sabit olduğunun belirtildiği mütalaada, tarafların olaydan 1 gün sonra hastaneye gittikleri, müştekinin sanık olmaksızın muayene olduğu, bu durumda sanığın iddialarının gerçekle örtüşmediğinin belirlendiği kaydedildi. Aynı şekilde müştekinin cep telefonu ve bilgisayarana el konulduğu iddiasının da HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu bir kesintiye rastlanmaması sebebiyle soyut kaldığı, sanığın cinsel istismar, tehdit ve şantaj sıçlamalarının da da tanıklarca doğrulanamadığından soyut kaldığı aktarıldı.
2 SUÇTAN CEZASI, DİĞER SUÇLARDAN BERAATİ TALEP EDİLDİ
Her ne kadar sanığın müştekiyi darp ettiği sabit olsa da incelenen muayene raporunda travma izine rastlanmadığının altının çizildiği mütalaada, sanığın eylemi silah sayılan bardakla işlediğine dair delil bulunamadığı, dosyanın uzlaşmaya gönderildiği fakat tarafların uzlaşamadığı belirtildi. Tüm bu tespitlerle sanığın 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken sanığın üzerine atılı diğer suçlardan ise beraati talep edildi. Mahkeme ise davayı erteledi.