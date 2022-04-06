'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 89'uncu bölümüne, Selçuklu Sultanı Mesud ve Bizans İmparatoru Andronikos'un barış anlaşması için Söğüt'e gelmeleri damgasını vurdu.

Söğüt'e gelen Osman Bey'i Han'da; Selçuklu Sultanı Mesud, Bizan İmparatoru Andronikos ve İnegöl Tekfuru Nikola bekler. İmparator Andronikos "Nikola! Şahsi öfken, masaya oturduğun an bitti! Geyhatu'ya karşı imzaladığımız birlik anlaşmasını genişletip, Sultan Mesud ile de imzalayacağız!" diyerek, onun sulh anlaşmasını imzalamasını ister. Osman Bey "Geyhatu, Argun Han tarafından mahkûm edildi! Nökerler tek parça değil, darmadağın gelmekte… Tehlike teşkil etmezler! Ben fethimden de cengimden de geri durmazım!" diyerek İnegöl'ü fethedeceğini söyler.

Sultan Mesud ve İmparator Adronikos, Osman Beyle anlaşmak için Söğüt’e geldi | Video

Sultan Mesud ve İmparator Andronikos'un ısrarlı sulh teklifine Osman Bey "Madem sulh istersiniz, Absu ve Karaçepuş Hisarları'nın vergisini bana ödeyeceksiniz! Çevrelerindeki otlaklarda hürce, hayvanlarımızı otlatacağız! " şeklinde cevap verir. Osman Bey, İmparator'dan cevap dahi beklemeden Sultan Mesud'a döner "Uçlarda refahı görüp, umut edip gelen Türkmen'e yol gösterilecek! Osman Bey'e varırım diyen herkese aman verilecek! Pusat verilecek, at verilecek!" diyerek sulh için şartlarını açıklar. Sultan Mesud ve İmparator Andronikos'tan istediklerini alan Osman Bey "Nikola'ya gelince… Elinde tuttuğu madenleri, artık benimdir! Ben şartlarımı dedim, sizler de işittiniz! Madem masada iki devlet var! Anlaşmaya karşı çıkmak olmaz! Buyurun!" der. İmparator Andronikos ve Nikola çaresiz bir şekilde Osman Bey'in şartlarını kabul etmek zorunda kalırlar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 89'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.