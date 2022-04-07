‘Hakim’in merakla beklenen yeni tanıtımı geldi!

atv'nin yeni dizisi Hakim'in yayınlanan yeni tanıtımı ikinci bölümden ipuçlarını izleyiciye sundu. Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alıyor.

İlk bölümde Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet veriyor. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybediyor. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Ozan'ın ölümüne sebebiyet verdiği kişinin, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlunun olduğunu öğreniyor.

Hakim 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Dünya dediğin bir cehennem!" | Video

Bu noktadan sonra Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Ömer Arif Derman ve Yurdaer Okur'un hayat verdiği Azem Demirkıran karşıya gelecek. İki baba oğulları için her şeyi göze alacak!