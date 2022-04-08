’Adı Sevgi’de Zeynep’in özgürlüğü için herkes tehlikeli bir yolculuğa çıkar...

Macide'nin Zeynep üzerindeki baskısı iyice artarken, il çapında düzenlenecek bir yarışmaya gizlice katılması için de herkes seferber olur. Elif içi acısa da öğrencileriyle birlikte Zeynep'i ikna edecek zorlu bir yöntem bulur. Öte yandan Gülendam, bundan sonra aynı evde yaşadığı Esma'yı çileden çıkarır. Doğukan'ın gerçek duygularından habersiz olan Esma ise hırsını ondan çıkarır.