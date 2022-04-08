CHP eski vekili ve iş insanı Sinan Aygün: ’Ankara’da yolsuzluk var’ diyorum CHP’den çıt yok!

"Mülakatta 20 milyona yakın yolsuzluk olduğunu ve hepsinin belgesinin bulunduğunu söylememe rağmen çıt yok. Çok önemli bir iddia bu. CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi. Partiye yönelik eleştirilerimin sonuna kadar arkasındayım, Kılıçdaroğlu ne zaman isterse de onunla gerekli belgeleri paylaşmaya hazırım. Mansur Yavaş da benzer bir sessizlik içinde. Onun yerinde olsam böyle ciddi iddialar karşısında suskun kalmazdım. Dikkatimi çeken başka nokta ise sosyal medyada konuya dair paylaşım yapılmaması. Adeta halının altına süpürülmek isteniyor iddialar. Aynı iddialar, iktidar partisi için söylense yeri göğü inletecek olanlar, konu CHP olunca görmezden gelmeyi tercih ediyor."