Doğum gününe özel düet!

Funda Arar, önceki gün Bebek'te toplantı çıkışı görüntülendi. Semicenk'le beraber seslendirdikleri yeni şarkıları 'Al Sevgilim'i dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Arar, "Şarkı, doğum günüm için de güzel bir hediye oldu. Genç arkadaşlarla beraber güzel müzik yapmayı seviyorum" dedi. Arar, "Yeni nesil şarkıcıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna da "Hepsini dinliyorum ve başarılı buluyorum. Güzel şarkılar çıkıyor. Bu durum, sektörün hareketlenmesi açısından çok iyi" diye yanıt verdi. Arar, yaza doğru 4 şarkılık bir albüm çıkaracağını da söyledi.