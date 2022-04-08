Eda Taşpınar sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! Sosyetik güzel aşka geldi!

Uzun süredir yalnız olan sosyetik güzel Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatını basından uzak tutan Eda Taşpınar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Eda Taşpınar şubatta Meksika’ya gitmişti. Mart ayını Panama’da geçirdi. Şimdi yeniden Meksika Tulum’da. Uzun süredir adını dedikodulardan uzak tutan sosyetik güzel sonunda aşka geldi.
Eda Taşpınar şubatta Meksika'ya gitmişti. Mart ayını Panama'da geçirdi. Şimdi yeniden Meksika Tulum'da.
Uzun süredir adını dedikodulardan uzak tutan sosyetik güzel sonunda aşka geldi.
Dün adını açıklamadığı çok özel arkadaşı ile çok özel anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Binlerce beğeni aldı ama fotoğraflarını yorumlara kapadı.
Eda Taşpınar fotoğrafların altına "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notunu düştü.