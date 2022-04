ALTI üniversite okuyup 7 yıl önce Türkiye'ye dönen Aidaz, Türkçe söylediği şarkıların ardından elektronik müziğin çekimine kapıldı. Bu türün en sevilen DJ'leri arasında yer alan Aidaz, 'Be with You' çalışmasıyla ün kazandı. Tekrar stüdyoya giren DJ, yeni bir çalışma hazırlıyor.