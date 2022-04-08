Kardeşlerim’in yeni bölümünde hastanede gergin bekleyiş

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk) ve Berk Ali Çatal (Tolga) adlı oyuncuları barındıran, atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle cumartesi günü ekrana gelecek.
Kardeşlerim 47. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Kaç kişinin sonu oldun!" | Video
"BELKİ BİR GÜN LAZIM OLUR DİYE; KIYIYA KÖŞEYE BİRAZ MUTLULUK SAKLAMALIYDIK…"
Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar.
Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
Kardeşlerim 47. Bölüm Fragmanı yayında! "Beni seviyor musun, baba?" | Video