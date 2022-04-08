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Giriş Tarihi: 8.4.2022 15:00 Son Güncelleme: 8.4.2022 15:01

Kardeşlerim'in yeni bölümünde hastanede gergin bekleyiş

Kardeşlerim’in yeni bölümünde hastanede gergin bekleyiş

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle  Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk) ve Berk Ali Çatal (Tolga) adlı oyuncuları barındıran, atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle cumartesi günü ekrana gelecek.

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Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar.

Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar.

Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim'in yeni bölümünde hastanede gergin bekleyiş
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