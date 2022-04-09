‘Annem için iftar vereceğim’

İki hafta önce annesi Leyla Özgecan'ın vefatıyla zor günler geçiren şarkıcı Linet, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Annesinin ölümünden dolayı zor günler geçiren şarkıcı duygularını şöyle paylaştı: "İster istemez üzüntüden kilo kaybı oluyor. Türkiye'den ve İsrail'den arayan soran herkese teşekkür etmek istiyorum sizin aracılığınızla. Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. 18 Nisan da annemin adına bir iftar vermek istiyorum. Benim için şu anda hayat durmuş durumda. Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük hayranımı kaybettim."