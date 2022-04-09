Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Linet’in zor anları! Ağlamaktan konuşamadı...

Linet, annesi Leyla Özgecan'ı 19 Mart'ta kaybetmişti. Günler sonra evden çıkan şarkıcı dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Linet, annesiyle ilgili şunları söyledi;
"İster istemez üzüntüden kilo verdim. Benim için hayat durmuş durumda.
Anne acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, konuşurken zor anlar yaşadı ve ağlamaktan daha fazla konuşamadı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURMUŞTU
Ünlü şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, geçen ay yaşamını yitirmişti. Ünlü şarkıcı, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
"YOLUN IŞIKLA OLSUN CANIM ANNEM"
Sosyal medyada annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" notunu eklemişti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya baş sağlığı dileklerini iletmişti.