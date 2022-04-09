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Giriş Tarihi: 9.4.2022 09:37 Son Güncelleme: 9.4.2022 09:54

Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Linet'in zor anları! Ağlamaktan konuşamadı...

Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Linet’in zor anları! Ağlamaktan konuşamadı...

İki hafta önce annesi Leyla Özgecan'ın vefatıyla sarsılan şarkıcı Linet, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Annesinin ölümünden dolayı zor günler geçiren şarkıcı duygularını paylaştı, "Benim için şu anda hayat durmuş durumda. Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük hayranımı kaybettim" dedi. Annesi Leyla Özgecan ile ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Linet, zor anlar yaşadı.

Linet, annesi Leyla Özgecan'ı 19 Mart'ta kaybetmişti. Günler sonra evden çıkan şarkıcı dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Linet, annesiyle ilgili şunları söyledi;

"İster istemez üzüntüden kilo verdim. Benim için hayat durmuş durumda.

Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük destekçim, en büyük hayranımdı. Annem için 18 Nisan'da iftar vereceğim."

Anne acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, konuşurken zor anlar yaşadı ve ağlamaktan daha fazla konuşamadı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, geçen ay yaşamını yitirmişti. Ünlü şarkıcı, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

"YOLUN IŞIKLA OLSUN CANIM ANNEM"

Sosyal medyada annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" notunu eklemişti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya baş sağlığı dileklerini iletmişti.

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Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Linet'in zor anları! Ağlamaktan konuşamadı...
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