Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Linet’in zor anları! Ağlamaktan konuşamadı...

"YOLUN IŞIKLA OLSUN CANIM ANNEM"

Sosyal medyada annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" notunu eklemişti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya baş sağlığı dileklerini iletmişti.