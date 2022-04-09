Ece Erken’in saat operasyonu

BeşiktaşKulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında cinayete kurban gitmişti. Eşinin ölümüyle yasa bürünen Ece Erken hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Erken, eşinden kalan 12 adet lüks saati, geçtiğimiz günlerde ikinci el alım satım yapan mağazalardan birine sattı.Konuşulanlara göre bu durumu öğrenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, büyük şok yaşadı. Ailenin o saatleri, Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk evliliğinden olan iki çocuğuna hatıra kalmasını istedikleri, bu gizli satış nedeniyle Erken'e çok öfkelendikleri iddia ediliyor.