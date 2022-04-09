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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Ece Erken’in saat operasyonu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Ece Erken’in saat operasyonu

Ece Erken’in vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan kalan 12 adet lüks marka saati, 15 milyon liraya sattığı iddia ediliyor. Durumu öğrenen Mahmutyazıcıoğlu Ailesi’nin ise Erken’e çok kızdığı konuşuluyor

ÇOCUKLARINA HATIRA KALACAKTI
Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında cinayete kurban gitmişti. Eşinin ölümüyle yasa bürünen Ece Erken hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Erken, eşinden kalan 12 adet lüks saati, geçtiğimiz günlerde ikinci el alım satım yapan mağazalardan birine sattı.



Konuşulanlara göre bu durumu öğrenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, büyük şok yaşadı. Ailenin o saatleri, Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk evliliğinden olan iki çocuğuna hatıra kalmasını istedikleri, bu gizli satış nedeniyle Erken'e çok öfkelendikleri iddia ediliyor.
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Ece Erken’in saat operasyonu
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