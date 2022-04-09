Esra Ersoy’un ’18’den büyük gösteriyordu’ dediği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı!

'ANNENE KAMERA ŞAKASI YAPTIK DERİZ'

Kararda mağdur D.S.B.'nin mahkemedeki ifadesinde ise, "Olay günü sanık, benim bulunduğum yere gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. Bana ilk başta sevgilisinden kaçtığını, eğer içeriye almazsam şiddete uğrayacağını söyledi. Onu içeriye aldım. Eve girdikten sonra uyuşturucu kullandı. Sonra bana, 'Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor. Senden para istemiyorum' dedi. Ardından da beni istismar etti. 10-15 dakika kadar sonra kapının zilinin çaldığını duydum. Bu sırada sanık yanıma geldi ve ünlü biri olduğunu, anneme 'Kamera şakası yaptık' diyebileceğimizi söyledi. Sonra kapıyı açtı. Annem ben balkondayken yanıma geldi ve o kadını tanıyıp tanımadığımı sordu. Sonra da jandarmalar geldi" dediği kaydedildi.