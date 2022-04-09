Film çekildiği esnada gerçekten kavga ettik

Sosyal medyada 7.5 milyon takipçileri olan, Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'den oluşan Kafalar grubunun ikinci filmi Kendinden Kaçak, dün vizyona girdi. İlk filmleri 860 bini aşkın kişi tarafından izlenen ekip, Suat Sungur, Şinasi Yurtsever ve Hakan Bilgin'in rol aldığı ikinci filmlerini izleyiciyle buluşturdu.İkinci filmlerinde 1 milyon izlenme sayısını geçmeyi hedefleyen üçlü, filmde yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Hancı, "İlk filmde hedefimiz 2.5 milyon civarındaydı. İlk hafta birinci olmuşuz. Arkamızda Ata Demirer'in filmi, Şampiyon filmi vardı. Bunalıma girdik. İlk haftayı 270 binle açtık, çok az diye üzüldük" dedi. Sinema sektörüne ilk defa giriş yapan bir ekip için aslında çok iyi bir başlangıç yaptıklarını daha sonra fark ettiklerini belirten Yasin, "Para kazanmak için bir film yapmak istemiyoruz. Bu güvenden kaynaklı kitlemiz ayakta durdu. Bizim filmimize gelirken harcadıkları emeklerin karşılığını almalarını istiyoruz. Eğlenecekler ve mutlu olacaklar" diye konuştu.İlk filme göre ikinci filmde oyunculuklarını çok geliştirdiklerini söyleyen Özyurt ise şöyle konuştu: "İkinci filme daha tecrübeli girdik. Yine çok iyi oyuncularla çalıştık. Bize her zaman desteklerini gösteriyorlar. Filmimizde hiç küfür yok. Genç kardeşlerimizin aileleri ile birlikte gelip filmimizi izlemelerini istiyoruz."Kafalar ekibi, zaman zaman üç kişi olmanın zorluklarını da yaşıyor. Ancak kavga ettikleri, anlaşmazlıklara düştükleri zamanlarda birbirlerini yatıştırıp durumu tatlıya bağlamayı başardıkları için 9 senedir bir aradalar. Yasin, çekimlerde yaşananlarla ilgili bir itirafta bulundu: "Çekimlerde ciddi anlamda çok büyük kavga ettik. Kavganın sebebini söyleyemem çok özel ama insanlar filmi izlediklerinde bu sahnede gerçekten kavga etmiş diyecekler."Özyurt, "Aslında çekim öncesi kavga ediyorduk. Sahne de bu tarz bir tartışma sahnesiydi. Biz de çekimi bölmedik. Enerjimizi düşürmedik. Sahne de ona çok uygundu. Biz hırsımızı alamamışız birbirimizden, aynı öfkeyle o sahnenin çekimine devam ettik. '9 senedir çok iyi dostlar aralarında hiç sorun olmaz' diyorlar ama öyle değil. Brezilya'da çok ciddi bir kavgamız olmuştu. Bilal ile bayağı birbirimize girdik. 2 gün küs kaldık. Ama uzatmıyoruz" dedi. Filmde yer alan hapishane sahnelerini Ulucanlar Cezaevi'nde çeken ekip, gençlerin yoğun ilgisiyle de karşılaşmış. Özyurt o günü, "Çatıdan kaçma sahnesini çekiyoruz. Meğer öğrenciler de müzeyi gezmeye gelmiş. Bizi gördüler gitmiyorlar. Onlar gidene kadar bekledik, uzun süre çekim durdu" sözleriyle anlattı. İlk filmleri Kafalar Karışık'ta unutamadıkları trajik bir anıyı da paylaşan Hancı, "Arabanın içindeyiz, yönetmen yardımcısı bize sahneyi anlatmaya geldi. Konuşurken elini arabanın kenarına koymuş. Sonra olayı anladık tamam dedik ve ben kapıyı çektim. Birden çığlık sesi geldi. Parmakları kırılmış" dedi.Önemli oyunculardan aldıkları desteklerle çok mutlu olduklarını belirten üçlü, filmde rol alan isimlerle nasıl bir iletişimleri olduğuna değindi. "Suat Sungur; alçakgönüllü, çok babacan birisi. Oğlunun bize olan ilgisi ile daha da fazla sohbet ettik ve çok pozitif bir ilişki kurduk" diyen Hancı sözlerine şöyle devam etti: "Hakan Bilgin; çok makara ve hayata dair çok fazla şey biliyor ve bunları bizimle de paylaşıp tecrübe edinmemizi sağlıyor. Şinasi Yurtsever; büyük oyuncu, rolünün hakkını sonuna kadar verip bizi de büyüledi. Onunla günlük hayatımda da görüşüp buluşmak ve sohbet etmek isterim." Özyurt ise şöyle konuştu: "Onlarla çalışmak eğlenceli olduğu kadar eğitici de oldu. Çok küçük yaşlardan beri favori yapımlarda görüp büyüdüğümüz, çok değerli insanlar... Onlarla sadece iş bazında değil sosyal hayatımızda da muhabbetimiz oldukça keyifli bir dostluğa dönüştü."