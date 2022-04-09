Hakan Çukurova’dan ayrılmaya karar verdi!

ATV dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', önceki akşam 131'inci bölümüyle ekrana geldi. #AşkSavaşı etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan diziye; Hakan'ın Çukurova'yı terk etme kararı damga vurdu. Hakan'dan uzaklaşan Züleyha'nın, Fikret'le birlikte Kerem Ali ve Leyla'ya yaptığı doğum günü, organizasyona tesadüfen dahil olan bir gazeteci tarafından 'Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada' şeklinde Çukurova'ya duyurulmuş oldu. Haberi gören Hakan küplere binerken, şehir kulübünde Lütfiye'nin kutlama yemeğine giderek Çukurova'dan gideceğini, hisselerini de Züleyha'ya devrettiğini açıkladı.