Hakim’in yeni bölümünde Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır!

Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır.
Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.
Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...
Hakim 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle "Dünya dediğin bir cehennem!" | Video