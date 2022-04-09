Haberler Günaydın Haberleri Hakim'in yeni bölümünde Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır!
Giriş Tarihi: 9.4.2022 17:25 Son Güncelleme: 9.4.2022 17:25

Hakim'in yeni bölümünde Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır!

Hakim’in yeni bölümünde Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır!

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 2.bölümü ile ekranlara geliyor!

Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır.

Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...

Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...

Hakim 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle "Dünya dediğin bir cehennem!" | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim'in yeni bölümünde Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA