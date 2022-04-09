‘Leyla Hanım’ın çekimleri başladı

TÜRKIYE'NİN tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan 'Leyla Hanım' filminin çekimlerine başlandı. Oyuncular, Kocaeli ve İstanbul'da oluşturulan dev platolarda kameralar karşısına geçti. Leyla Atakan'ı canlandıran Özge Borak'ın klasik arabalara düşkünlüğü şaşırttı. Borak, otomobilleri usta bir yarış pilotu gibi kullandı. Leyla Atakan'ın babası Hasan Atakan'ı canlandıran Ferman Akgül ise beyaz bir atla kamera karşısına geçti.