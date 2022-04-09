’Yalnız Kurt’taSoluk soluğa bir takip!

Doğan, Altay'la hangarda buluşur. Samimi olarak Altay'a içini döker ve Altay'ı tanımaya çalışır. Nizam'ın yanına nasıl girdiğini anlatır. Ezilmemek için bu düzene dahil olduğunu, hepsini eze eze onların bir numaralarına ulaşmak istediğini ve bu yolda ona eşlik etmesini Altay'a teklif eder. Altay bu teklifi kabul eder. Ama önce Red Embers'ta saklanan Nazar'ı öldürmek için oraya girmesi gerekiyordur ve bu konuda Doğan'dan yardım ister.

Nazar için tüm hazırlıklar tamamlanmış elçilik plakalı sahte araç Red Embers'a gelmiştir. Nazar büyükelçiliğe götürülecek ve ülkeden çıkartılacaktır fakat bunu kabul etmez. Başarısız bir operasyonla ülkesine dönmek istemediği için Türk devletine bir karşılık vermesi gerekmektedir. Nizam Nazar'ın bu kararına sinirlenir ve Nazar'la gerilirler. Mira Nazar'ı ikna eder ve Nazar araca binerek Red Embers'tan ayrılır. Yolda kendisini götüren araçtaki adamları etkisiz hale getirerek ortadan kaybolur.

Nazar kaçtıktan sonra Mossad evlerinden birine gider ve orada patlayıcı yapmak için gerekli malzemeleri temin eder.

Viking, Ulvi'nin hapsedildiği hücreye gelir. Ulvi'nin yemeğinin içine zehri koyup her şeyi hazırlamıştır. Yemek Ulvi'ye gelir. Viking Ulvi ile biraz konuştuktan sonra onu zehirlemekten vazgeçer, yaptıklarının bedelini ödemeden ölmeyeceğini söyleyerek hücreden uzaklaşır. Viking, Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet'in yanına gider. Ulvi'yi içerde öldüreceklerini anlatır. Kendisinden Ulvi'yi zehirlemesini istediklerini ama kendisinin yapmadığını söyler. Ahmet aceleyle Ulvi'nin yanına gitmek üzere yola çıkar.

Viking'in Ulvi'yi zehirlemediğini ve Ulvi'nin hala yaşadığını haber alan Nizam adamlarına Ulvi'yi ortadan kaldırmalarını emreder. Çarşaf değiştirme bahanesiyle Ulvi'nin hücresine giren bir temizlik görevlisi ve gardiyan Ulvi'yi boğarak öldürürler ve intihar süsü vermek için çarşafla asarlar. Ahmet, hücreye geldiğinde Ulvi'yi asılmış halde bulur. Ulvi'nin intihar süsü verilerek öldürüldüğünü anlar.