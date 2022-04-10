70’ten fazla yazma eser ilk kez sergide

Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70'ten fazla Mushafı Şerif'i 'Kutsal Risâlet' Yazma Mushaf Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Ciltleri, yazı karakterleri ve süslemeleri ile her biri sanat eseri olan 70'ten fazla el yazması Kur'an-ı Kerim, ilk kez önceki gün sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla açılışı yapılan ve el işçilikleriyle göz kamaştıran eserler, Ramazan ayı boyunca AKM Galeri'de gezilebilecek.