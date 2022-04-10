Bakanlıktan sinemaya 26 milyon lira destek

Kültürve Turizm Bakanlığı, 23 uzun metrajlı sinema filmi projesi için sektöre 26 milyon 450 bin lira destek sağladı. 2022 yılının ikinci destekleme kurulunda 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Dağıtım ve Tanıtım' ile 'Ortak Yapım' türlerindeki 129 proje, sinema sektörü temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 11 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 8 milyon 250 bin lira destek sağlandı. Destek verilen isimler arasında filmleri uluslararası festivallerde yarışan Reis Çelik, Ali Aydın, Çiğdem Vitrinel, Erol Mintaş gibi yönetmenler de yer alıyor.