Ödüllü sanatçıdan rap ilahiler

atvekranlarında izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programlarının önceki gün özel bir konuğu vardı. Rap tarzında okuduğu ilahilerle büyük beğeni kazanan Musab Geeflow, program için Almanya'dan geldi. Hatipoğlu, "Musab Geeflow, yılın en iyi rap müzik ödülünü aldı. Aynı zamanda ses mühendisi. Bizim için Hamburg'dan geldi" dedi.Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Rap müzik gençlerimize hitap ediyor, Musab da bu şekilde İslam'a hizmet ediyor. Rapçi kelimesini sevmiyor ama yaptığı iş önemli. Bu tarz müziğin de olması gerekiyor. Çünkü gençlerimiz bu müziği önemsiyor. Onları ihmal edemeyiz." Program için yazdığı özel ilahiyi okuyan Musab Geeflow'un performansı çok beğenildi.