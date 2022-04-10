Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçileri seçiliyor!

Bu yıl 5-31 Mayıs tarihleri arasında 11.si düzenlenen Türkiye'nin ilk gastronomi festivali Restoran Haftası'nda, İstanbul, İzmir, Bodrum, Denizli ve Gaziantep'teki seçili restoranlarda birbirinden lezzetli menüler 'Sürdürülebilirlik' teması ile gastronomi tutkunlarına sunulacak. Metro Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşen Restoran Haftası, her yıl olduğu gibi yine yeniliklere sahne oluyor. Bu kapsamda bu yıl ilk kez gerçekleşecek, '35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması' ile Türk mutfağının ilham veren yetenekli genç şefleri, sürdürülebilirliği mutfaklarının ana disiplini haline getirme amacıyla yarışacak.