Aşıklar el ele alışveriş turunda! Mustafa Mert Koç’un ilham perisi Melisa Aslı Pamuk!

"AYNI EV FALAN YOK"

Güzel oyuncu, "Sizler yazmışsınız haberi, sizden öğrendik biz de" dediği sırada sevgilisi, "'Bana taşınmışsın' diye espri yaptım" şeklinde konuşup haberleri yalanlamıştı. Koç, "Melisa çalışıyor ama sürekli vakit geçiriyoruz, aynı ev falan yok" ifadelerini kullanmıştı.

"İNŞALLAH İLERİDE"

"Birliktelik resmiyete döküldü mü?" sorusuna Mustafa Mert Koç, "Hayır, yok" cevabını vermişti. Ailelerin tanışmadığını söyleyen Pamuk ise, "İnşallah ileride, neden olmasın?" demişti.