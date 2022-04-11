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Giriş Tarihi: 11.4.2022 12:21 Son Güncelleme: 11.4.2022 12:21

Destan'da Batuga kayboluyor!

Destan’da Batuga kayboluyor!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren ‘Destan’, atv’de salı akşamı 20.00’de yayınlanacak on dokuzuncu bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. ‘Destan’ın on dokuzuncu bölümüne Batuga’nın ortadan kaybolması ve Akkız ile Alpagu Han’ın, Batuga için güçlerini birleştirmesi damga vuracak.

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

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KÖŞEYE SIKIŞAN ULU ECE'NİN YENİ HAMLELERİ NE OLACAK?

Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

BALAMİR VE ÇOLPAN HAN UYANIYORLAR

Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

ALPAGU HAN'DAN AKKIZ'A ŞAŞIRTAN TEKLİF!

Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur! Akkız'ın çok şaşırdığı bu teklife yanıtı ne olacak?

BATUGA SAĞ MI YOKSA ÖLDÜ MÜ?

Akkız Batuga'nın yokluğunda nefes almakta, ayakta durmakta zorlanır. Güçlerini birleştiren Akkız ve Alpagu Han'ın bütün aramalarına rağmen bulunamayan Batuga sağ mı yoksa öldü mü? Uğradığı saldırı sonrası Batuga'yı kim ve neden kaçıldı?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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Destan'da Batuga kayboluyor!
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