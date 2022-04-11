Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem!

"ANNENİ KAYBETTİM SENİ DE KAYBEDEMEM"

Hakim oğluna, "Masum biri hapise girecek. Onun da ailesi var. Ben bunlara düşünmüyorum mu sanıyorsun? Ben her şeyi senin için yaptım. Ben anneni kaybettim Ozan, seni kaybedemem. İzin vermem buna Ozan!" dedi.