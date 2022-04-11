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Giriş Tarihi: 11.4.2022 22:22 Son Güncelleme: 11.4.2022 22:31

Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem!

Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem!

ATV’nin yepyeni dizisi ‘Hakim’, geçtiğimiz hafta ekran yolculuğuna başladı. ‘Hakim’ yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Reytingleri altüst eden dizinin bu hafta yayınlanan ikinci bölümünde heyecan ve duygu yüklü anlar yaşandı. İşte yaşananlar…

ATV'nin geçen hafta yayın hayatına 'merhaba' dediği Hakim, reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Hakim dizisi bu hafta ikinci bölümüyle ekranlara geldi.

GECEYE DAMGA VURAN SAHNE!

Yayınlanan ikinci bölümde heyecan dolu anlar yaşandı. Hakim'in oğluyla yaptığı konuşma geceye damga vurdu.

YARDIMINA YİNE BABASI KOŞTU

Yaptığı kaza ve neden olduğu ölüm nedeniyle zor günler geçiren Ozan, babasıyla tartıştı. Kriz geçiren Ozan'ın yardımına ilk babası koştu.

Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem! | Video

"ANNENİ KAYBETTİM SENİ DE KAYBEDEMEM"

Hakim oğluna, "Masum biri hapise girecek. Onun da ailesi var. Ben bunlara düşünmüyorum mu sanıyorsun? Ben her şeyi senin için yaptım. Ben anneni kaybettim Ozan, seni kaybedemem. İzin vermem buna Ozan!" dedi.

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Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem!
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