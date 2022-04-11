Hakim’e damga vuran sahne: Anneni kaybettim seni de kaybedemem!

ATV'nin geçen hafta yayın hayatına 'merhaba' dediği Hakim, reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Hakim dizisi bu hafta ikinci bölümüyle ekranlara geldi.
GECEYE DAMGA VURAN SAHNE!
Yayınlanan ikinci bölümde heyecan dolu anlar yaşandı. Hakim'in oğluyla yaptığı konuşma geceye damga vurdu.
YARDIMINA YİNE BABASI KOŞTU
Yaptığı kaza ve neden olduğu ölüm nedeniyle zor günler geçiren Ozan, babasıyla tartıştı. Kriz geçiren Ozan'ın yardımına ilk babası koştu.
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