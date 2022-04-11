‘Her şey gözüktüğü gibi tozpembe değil’

Oyuncu Birkan Sokullu ve cemiyet hayatının ünlü ismi Eda Gürkaynak'ın ilişkileri üç yıldır devam ediyor. Mutlu çift, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Gazeciler, Sokullu'ya "Eda Hanım yoğun temponuzdan şikâyetçi mi?" diye sordu. Gürkaynak araya girerek "Hayır, hiç şikayetçi değilim ama kısa bir tatil de fena olmaz"dedi. Gürkaynak'a yeme bozukluğu olduğuna, depresyona girdiğine dair açıklamaları hatırlatıldı. Gürkaynak "Herkesin yaşayabileceği şeylerdi. Her şey dışarıdan gözüktüğü gibi tozpembe değil" dedi.