Muazzez Ersoy’dan Barbaros Şansal’a suç duyurusu! ‘Hedef yaptı, linç ettirdi cezalandırın’

Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muzzez Ersoy sosyal medya üzerinden şahsını hedef alan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini, bunun üzerine Ersoy da, 'O beni takip ve teklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karşısınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.