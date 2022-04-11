Muazzez Ersoy’dan Barbaros Şansal’a suç duyurusu! ‘Hedef yaptı, linç ettirdi cezalandırın’

Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muzzez Ersoy sosyal medya üzerinden şahsını hedef alan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini, bunun üzerine Ersoy da, 'O beni takip ve teklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karşısınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.
'TEZGAHTARLIKTAN TEZGAHA'
Muazzez Ersoy'un açıklamalarının gündeme düşmesinin ardından modacı Barbaros Şansal sosyal medya hesabından haberleri alıntı yaparak 'Tezgahtarlıktan tazgaha' şeklinde yorumda bulundu. Yapılan yorum ardından onlarca sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunmaya başladı. Modacı Şansal'ın paylaşımının altına yapılan ağır hakaretleri yargıya taşıyan Muazzez Ersoy, Barbaros Şansal ve kendisine hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
'AĞIR HAKARETE UĞRADIM CEZALANDIRIN'
Muazzez Ersoy tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda modacı Barbaros Şansal'ın şahısını hedef aldığını, böylelikle Şansal'ın takipçilerinin de hakaret etmelerine zemin hazırladığını anlattı. Yapılan paylaşımın altına yapılan onlarca yorumda ağıza alınmayacak şekilde hakarete uğradığını ifade eden Ersoy, Barbaros Şansal'ın cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine modacı Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı.