Şengül büyük bir felakete neden oldu

ATV dizisi 'Kardeşlerim', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Geçtiğimiz cumartesi günü 47. bölümü ile ekranlara gelen dizi, #AilemiKorumakİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Orhan'ı eve döndürmek isteyen Şengül, yine tehlikeli bir işe kalkıştı. Lokantayı kapattırmak için yemeklere müshil ilacı atmak için harekete geçti. Güllaçlara ilaç döken Şengül, eve gelince döktüğü ilacın müshil değil böcek zehri olduğunu anladı. Felaketi önlemek için lokantaya gitse de geç kaldı. Oğulcan ile Ömer'i barıştırmak için orada bir araya gelen aile bilmeden böcek ilaçlı güllacı yedi. Güllaç yemeyen Orhan ve Asiye dışındakiler masaya yığılırken Şengül'ün "Ne yaptım ben" diye içeri girmesi herkesi şoke etti.