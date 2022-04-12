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Giriş Tarihi: 12.4.2022 12:32 Son Güncelleme: 12.4.2022 12:32

40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'ten hamilelik müjdesi! Üçüncü kez anne oluyor...

40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears’ten hamilelik müjdesi! Üçüncü kez anne oluyor...

40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, geçen sene 28 yaşındaki spor hocası Sam Ashgari ile nişanlanmıştı. Mutlu birlikteliğini sosyal medya hesabından sık sık gözler önüne seren Britney Spears, son olarak müjdeli haberi verdi. Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran Amerikalı pop yıldızının, "Bebeğim oluyor" notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, geçtiğimiz sene eylül ayında 28 yaşındaki İran doğumlu spor hocası Ashgari ile nişanlandı. İlk evliliğinden iki çocuğu olan şarkıcı, şimdilerde 3. kez bebek heyecanı yaşıyor.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan iki erkek çocuğu olan Spears, Ashgari ile birlikte çocuk sahibi olmak istediklerini söylemişti.

Instagram'da 40,5 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, çiçek ve kahve temalı bir fotoğrafını paylaşarak hamile olduğunun müjdesini verdi.

ÖNCEKİ HAMİLELİKLERİNDE DEPRESONA GEÇİRDİ

Spears, geçmişteki hamilelikleri sırasında ağır depresyon geçirdiğini açıklamıştı. 2008'de akıl sağlığı konusundaki kaygılar nedeniyle Britney Spears'ın yaşamını yasal vasileri kontrol etmeye başlamıştı. Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatına kontrol ediyordu.

VASİLİĞİ ALMAK İÇİN BABASINA DAVA AÇMIŞTI

Britney Spears vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı. ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada mahkeme geçen yıl kasım ayında Spears'ın servetinin ve hayatının kontrolüne yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı almıştı.

Britney Spears Şubat ayında, başından geçenleri anlatacağı bir kitap için yayın şirketi Simon&Schuster ile 15 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

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40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'ten hamilelik müjdesi! Üçüncü kez anne oluyor...
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