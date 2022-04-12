Batuga’nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız’ı yakınlaştırır! Alpagu Han: “Batuga’yı bulalım, eğer sağsa saraya dönün”

Alpagu Han savunma yapmadan, hayatın acı gerçekleriyle yüzleşir gibi "Hanlığın yükü ağırdır. Vicdanının yükünü taşırsın da kafandaki tacın, oturduğun tahtın yükünü taşımakta zorlanırsın. Siz bunu bilmezsiniz" sözlerine Akkız'ın "Vicdanının yükünü taşımak kolay oldu mu?" sorusuyla karşılık verir. Bu soruyla vurulan Alpagu Han ''Batuga'yı bulalım, eğer sağsa, sonra saraya dönün" sözleriyle Akkız, şok olur. Alpagu Han "Batuga, han değil ham. Han olması için daha çok pişmesi gerek. Gözümün önünde olsun. Han olmayı öğrensin. Pişsin, taşsın, olgunlaşınca da, eğer kurultay seçerse tahtıma geçsin" diyerek Batuga ve Akkız'ın Gök Saraya dönmesini ister.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.