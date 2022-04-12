Emir ve Ekrem anlaştı

ATV'NİN ilgiyle izlenen dizisi Adı Sevgi'nin önceki akşam ekrana gelen beşinci bölümünde heyecan yine doruktaydı. Dizi, sosyal medyada da #UmudaYolculuk etiketiyle çok konuşuldu. Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrolleri paylaştığı dizinin ekrana gelen yeni bölümünde olaylar şöyle gelişti: Elif, Emir'in evinde Ekrem Baykara'nın kardeşine yaptığı teklifi duydu. Anlaşmada Ekrem, Volkan'ı boşanmaya ikna edecek ve Emir ile ortak olacaktı. Macide'nin Zeynep'e olan tavırları Volkan'ı iyice sinirlendirdi. Ekrem, Volkan'a iyi davranmaya başlayıp işlerin başına geçmesini istediğini söyledi. Öte yandan arkadaşları, Zeynep'in yarışmaya katılması için onu ikna edip hep birlikte matematik çalışmaya başladı. Emir, Elif ile konuşmaları sırasında Zeynep'in yerini söyleyenin yakınından biri olduğunu söyledi. Zahit, Volkan ile buluşup yapılan teklifi söyledi. Elif, Zeynep'i yarışmaya gizlice götürdü. Özlem, Macide'nin evindeki dernek toplantısında Levent'i arayıp ulaşamadı. Orada olan bir başka öğretmeni arayınca yarışmaya katılan öğrencinin Zeynep olduğunu öğrendi. Daha yarışma sona ermeden Volkan çıkageldi...