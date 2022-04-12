Hakim’e esrarengiz bir telefon: Sırrını başka kim biliyor?

Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alındı. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaştı. Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçti ve kendi yöntemleriyle olayı soruştururken şok edici bir gerçeği fark etti.