Reynmen ve Bircan Bali arasındaki davada karar çıktı! Mahkeme Reynmen’in beraatına hükmetti!

"MÜŞTEKİLERİN BEYANLARINA KARŞILIK SÖYLENMİŞ SÖZLERDİR''

Sanık Yusuf Aktaş'ın avukatı ise ''Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple 'tehdit' suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim'' ifadelerini kullandı.

REYNMEN'İN BERAATINA HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Aktaş'ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını belirttiği ve bunu 'tehdit' amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.