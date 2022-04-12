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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:25 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:41

Son Dakika! Can Tanrıyar’a bıçaklı saldırı! ‘Seni öldüreceğim, benden kurtulamazsın’

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika! Can Tanrıyar’a bıçaklı saldırı! ‘Seni öldüreceğim, benden kurtulamazsın’

Ünlü yapımcı Can Tanrıyar anlaşmazlık yaşadığı Recep K. ile karakolluk oldu. Geçtiğimiz sene 29 Eylül’de meydana gelen olayda, Recep K., karakola eline bıçakla girerek Can Tanrıyar’a hamlede bulunurken ‘Seni öldüreceğim’’ tehditlerinde bulundu. Tanrıyar’ın kendini çekip bıçak darbesinde kurtulmasıyla saldırgan polisler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Ünlü yapımcı Can Tanrıyar anlaşmazlık yaşadığı Recep K., ile geçtiğimiz sene 29 Eylül'de karakolluk oldu. Karakolda beklendiği esnada içeri giren Recep K., 'Seni öldüreceğim, benden kurtulamazsın' tehdidinde bulunarak elindeki bıçak ile aniden ünlü yapımcının üzerine saldırdı.

SON ANDA KURTULDU

Neye uğradığını şaşıran Tanrıyar, bıçak hamlesinde son anda yere eğilerek kurtuldu. Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Recep K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SALDIRGANIN 8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yapımcı Can Tanrıyar'ı bıçaklama girişiminde bulunan ve tehdit eden Recep K., hakkında yürütülen soruşturma sona erdi. Savcı, silahla yaralamaya teşebbüs ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Son Dakika! Can Tanrıyar’a bıçaklı saldırı! ‘Seni öldüreceğim, benden kurtulamazsın’
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