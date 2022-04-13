‘Babam Çağrı’da gurur duyduğu İslam’ı anlattı’

'Çağrı:İslamiyetin Doğuşu' 45 yıl aradan sonra yeniden sinema izleyicisiyle buluşuyor. Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı filmin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.'Çağrı' filminin yönetmeni Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akkad yaptığı açıklamada, "Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum.Babamın, kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam'ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum. İlk gösteriminden 45 yıl sonra dahi bütün dünyada sevilerek izleniyor ve hayranlık uyandırıyor.Bu, sinemanın gerçek gücü ve babamın çok daha fazlasını yapmayı planlamasının asıl nedeni" dedi. İslam'ın doğuşunu ve Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan 177 dakikalık dev yapımın oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas gibi pek çok usta isim yer alıyor. Filmin Türkiye'deki ilk sinema gösterimi 31 Ocak 1977'de yapılmıştı.