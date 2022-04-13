’Çağrı: İslamiyetin Doğuşu’ yıllar sonra yeniden sinema izleyicisiyle buluşuyor! 45 yıldır daha iyisi çekilmedi

Bu, sinemanın gerçek gücü ve babamın çok daha fazlasını yapmayı planlamasının asıl nedeni" dedi. İslam'ın doğuşunu ve Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan 177 dakikalık dev yapımın oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas gibi pek çok usta isim yer alıyor.