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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Gökhan Özen’e yakalama şoku!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Gökhan Özen’e yakalama şoku!

Gökhan Özen’in rüşvet dağıtmakla suçladığı eski kayınpederi Mehmet Sevigen suçsuz bulundu. Bu kez Sevigen “Bana iftira atıyor” diyerek eski damadından şikayetçi oldu. Savcılık ifadesini alamadığı Özen hakkında yakalama kararı çıkardı

OTEL USULE UYGUN ÇIKTI
Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen'le kavga edince devreye eski kayınpederi Mehmet Sevigen girdi. Özen duruma sinirlenip eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen'i otel açmak için rüşvet dağıtma iddiasıyla CİMER'e şikayet etti.



Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde yapıldığı belirlendi.

MANEVİ TAZMİNAT KAZANDI
HAKKINDA takipsizlik kararı verilen Sevigen, kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla eski damadına manevi tazminat davası açtı ve kazandı.



Bununla da yetinmeyen Sevigen, Özen hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında savcılık Özen'i ifadeye çağırdı. Özen ABD'de olduğu için ifadeye gelmeyince savcılık yakalama kararı çıkardı.
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Gökhan Özen’e yakalama şoku!
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