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Giriş Tarihi: 13.4.2022 12:05 Son Güncelleme: 13.4.2022 12:12

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Ece Binay boşanma sonrası sessizliğini bozdu!

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Ece Binay boşanma sonrası sessizliğini bozdu!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada sona erdi. Kızı Lavin ile uzun süredir Amerika’da yaşadığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddia edilen Ece Binay, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Binay, “Türkiye’den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir” dedi. İşte Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Ece Binay'ın tüm açıklamaları...

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti. Kırmızıgül, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" dedi.

İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık. "

BOŞANMA NEDENİ MESAFELER Mİ?

İddiaya göre; Ece Binay kızı Lavin ile uzun zamandır Amerika'da yaşıyordu, Mahsun Kırmızıgül ayrılığa dayanamadı evliliği bitirme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından Ece Binay, Instagram'da yeni bir açıklama yaptı.

EVLİLİK BİRLİĞİMİZ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM ETTİ!

İddiaların ardından sessizliğini bozan Ece Binay, şu mesajı paylaştı:

"İddia edilen; evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim iki yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum; sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimini de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır. Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığım süreler en fazla iki ya da uç ayı geçmemiştir ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir. Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır."

Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile ABD'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Çiftin 2017 yılında Amerika'da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı var.

İHANET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi.

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 2016 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2017 yılında Amerika'da dünyaya gelen Lavin isminde bir kızı var.

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Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Ece Binay boşanma sonrası sessizliğini bozdu!
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