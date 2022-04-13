'Kuruluş Osman'ın 90'ıncı bölümünde Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Bilecik Tekfuru Justinyanus'la evlenmek istemeyen Holofira, Yarhisar'dan kaçar. Orhan ve Alaeddin kaçmakta olan Holofira'yı ve peşindeki askerleri görür. Askerler Holofira yaklaşırken Orhan ve Alaeddin askerleri oklar ve yaralar. Orhan, Alaeddin ve Holofira'ya kaçarlarken Yarhisar Tekfuru Basileus'un komutanı Taperos ve askerleri karşılarına çıkar. Yarhisar askerleri Orhan ve Alaeddin'e saldıracakken Baysungur ve Alp'ler gelir. Orhan ve Alaeddin Holofira'yı Kayı Obası'na götürür.

Orhan, Alaeddin ve Holofira'yı, Kayı Obası'nda Malhun, Bala ve Selcan Hatun karşılar. Orhan, Alaeddin ve Holofira otağa geçerler. Otağda iftar sofrasındayken Osman Bey gelir. Osman Bey'in gözü sofradaki kıza ilişir. Herkesi selamladıktan sonra kıza hoş geldiğini söyler. Bala Hatun, kıza Orhan ve Alaeddin'in ormanda denk geldiklerini ve askerlerden kaçarken Baysungur'la birlikte kurtarıp obaya getirdiklerini söyler.

Osman Bey sofradaki kıza adını ve nereden geldiğini sorar Holafira "Adım… Holofira! Yarhisar Tekfuru Basileus'un üvey kızıyım'' şeklinde cevap verir. Osman Bey, Holafira'ya neden kaçtığını sorması üzerine Holofira'ya "Üvey babam beni… Bilecik Tekfuru'yla zorla evlendirmek istiyor! Daha evlenecek yaşta değilim. Ben… Bunu istemiyorum!" diyerek cevap verir. Osman Bey'in "Üvey babana istemediğini söylemedin mi?" sorusuna Holofira'nın "Elbette söyledim… Ama İmparator'un emrini çiğneyemeyeceğini söyledi. İmparator'un gözüne girmek için beni yakıyor!" cevabı sofradakileri şok eder.

Orhan ve Alaeddin, Holofira’yı Yarhisar Tekfuru’nun askerlerinden kurtardılar | Video

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 90'ıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.