‘Çağrı’ya 45 yıl sonra 2’nci gala

İslamiyetin doğuşunu anlatan 1976 yapımı 'Çağrı' filminin 4K olarak yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla yarın vizyonda seyirci ile buluşacak. Film, vizyon öncesi özel bir gösterimle izleyiciyle buluştu.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzge ve çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği galada filmin merhum yönetmeni Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akkad anlamlı bir konuşmu yaptı. "Bu akşam burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Keşke babam da burada olsaydı" diyen Akkad, film öncesi davetlilere izletilen belgeselin ise babası Mustafa Akkad'ın Çağrı filmi çekimleri süresince yüzleştiği zorlukları anlayabilmek için önemli olduğunun da altını çizdi.Hz. Hamza rolündeki Anthony Quinn'in büyük performansıyla adından bahsettirdiği, Irini Papas, Michael Forest, Johnny Sekkka gibi döneminin başarılı oyuncularını buluşturan 'Çağrı', Hz. Muhammed'i göstermeden anlatmadaki başarısıyla sinema tarihi açısından da önemli bir yapım olarak gösteriliyor.