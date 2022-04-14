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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Festival gibi Zeki Müren gecesi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Festival gibi Zeki Müren gecesi

Ünlü isimler, restore edilerek İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilen Zeki Müren ve Cahide Sonku’nun rol aldığı ‘Beklenen Şarkı’ adlı film için düzenlenen partide sahneye çıkıp Müren’in şarkılarını seslendirdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen 41. İstanbul Film Festivali kapsamında 'Zeki Müren de bizi görecek' sloganıyla önceki akşam bir parti düzenlendi. Festival kapsamında Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 'Beklenen Şarkı' filmini yenilenmiş kopyasıyla yeniden 10 Nisan'da seyirciyle buluşmuştu.



Film için yapılan etkinlikte Ata Demirer, Nükhet Duru, Fatih Ürek, Umut Kurt, Serkan Keskin ve Demet Evgar gibi isimler şarkı söyledi. Müren'in unutulmaz şarkılarının seslendirildiği gecede, sanatçılar performanslarıyla büyük alkış aldı. Demet Evgar ile Serkan Keskin, gecenin açılışını Sanat Güneşi'nin 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı.



Keskin, bir ara 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. Sargılı koluyla dikkat çeken Keskin, neyi olduğunu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı sırtüstü düştüm. Omzum çıktı" açıklamasını yaptı.
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Festival gibi Zeki Müren gecesi
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