Seren Serengil ile Yaşar İpek’e kötü haber! Şarkıcı Özay Bakır’ı ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti…

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Sanık Seren Serengil'in avukatı savunmasında, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtirken, İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.