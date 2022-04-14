Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da dert yandı: Kadın oyuncuların denklik isyanı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisinin de geçmişte muzdarip olduğu bir konuda meslektaşı Songül Öden'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya arka çıktı! Önceki gün Levent'te görüntülenen ve muhabirlerle sohbet eden Kaya'ya, "Songül Öden, 'Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığım dönem, 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı üzülüyordum' dedi.Siz de birçok oyuncu ile oynadınız, sizin için de geçerli mi, düşünceleriniz neler?" diye soruldu. Yıllar önce, bir dizide başrolü paylaştığı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, Öden'in açıklamalarıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor tabii. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için şanslı olduğumuzu söylüyorlar, bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz. Songül'ün yaşadığı çok ağır bir şey, ben bile hatırlıyorum. Tabii kendisi benim öz ablam gibi olduğu için. Hepimize yapılıyor ve artık umursamıyoruz."